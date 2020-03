Coronavirus, Ciacciarelli (LEGA):”Mascherine insufficienti per il personale sanitario. Cosi’ non va”.

“Qualche giorno fa denunciavo la mancanza di sufficienti mascherine al Pat di Anagni e negli studi dei medici di famiglia della nostra provincia. Oggi mi trovo a segnalare, mio malgrado, l’assenza di mascherine anche negli ospedali del Lazio! In molti, tra i camici bianchi, e gli operatori sanitari, si stanno arrangiando con dispositivi “fai da te”, fatti di lenzuola ecc. Ma la Regione ed il Governo centrale dove sono? Dove sono i diritti di questi lavoratori? Dov’è il diritto alla salute? Dov’è la sicurezza sul lavoro? Servono mascherine, occorrono per tutti. Ma se non siamo in grado di garantirle neanche a chi combatte questa guerra in prima linea come faremo? Sveglia.”

Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega)

comunicato stampa