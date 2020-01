Coronavirus, Ciacciarelli (Lega): “Zingaretti predisponga piano d’emergenza regionale per tutelare i cittadini”

“Accertati i primi casi di coronavirus in Italia; si tratta di due turisti cinesi in visita a Roma, ora ricoverati allo Spallanzani della capitale. La notizia è stata divulgata in conferenza stampa dal presidente del consiglio Conte. Le persone sono giustamente preoccupate. Zingaretti predisponga un piano di emergenza regionale per contrastare immediatamente il fenomeno ed arginare la situazione nel Lazio, che si profila molto grave. L’imperativo è tutelare bambini ed adulti da un possibile rischio contagio, ed adottare tutte le misure di prevenzione che richiede un’emergenza simile. “

Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega).

