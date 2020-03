Coronavirus, Ciacciarelli (Lega) : ” Il Lazio adotti il modello Veneto: tamponi a tutti

“Ogni giorno nel Lazio assistiamo inermi ad un aumento esponenziale dei postivi al covid-19. Finora si è superata la soglia dei mille contagiati. Le ordinanze con relative limitazioni agli spostamenti non bastano, occorre un cambio di rotta. Credo che l’unico modello da seguire sia quello del governatore della regione Veneto Luca Zaia: quindi tamponi a tutti nel Lazio. Sarebbe già un passo avanti farli anche solo ai sintomatici, ma sappiamo benissimo che il virus cammina soprattutto sulle gambe degli asintomatici, quindi scoprire chi siano sarebbe già un passo avanti! Si tratta di fare un investimento in denaro oggi per salvare vite ed imprese domani. La Giunta Regionale rifletta alla svelta, basta perdere tempo.”

Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega)

comunicato stampa