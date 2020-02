Coronavirus, Ciacciarelli (Lega): “Dopo la mia lettera, la Regione Lazio istituirà un nuovo numero verde di emergenza”

“Dopo la mia lettera a Zingaretti, l’assessore regionale alla Sanità ha annunciato l’istituzione di un nuovo numero verde per implementare l’attività che già viene svolta dal 1500 e dal 112, numeri, che, come avevo segnalato, stanno andando letteralmente in tilt, e quindi non sono adatti in questo momento di grande emergenza. Ciò quanto segnalatomi da diversi cittadini del Lazio. Pertanto chiesi alla Regione Lazio di attivarsi immediatamente con la costituzione di nuove linee deputate a recepire le istanze dei cittadini in merito all’emergenza coronavirus. Sono felice che l’assessore D’Amato abbia accolto la mia richiesta. Questo è il momento della calma e del sangue freddo, ma soprattutto delle azioni concrete e della collaborazione, al di là degli steccati politici. Il mio impegno c’ è.”

Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega).

COMUNICATO STAMMPA