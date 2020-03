Coronavirus, c’è chi vede un segno nel cielo. Lo disegnano le nuvole

Nelle battaglie più difficili anche il più piccolo e apparentemente insignificante segno viene interpretato. E se considerato positivo dona nuova energia per affrontare il nemico. Stavolta l’avversario è duro e spietato: si chiama Coronavirus. In trincea c’è tutto il mondo, ma l’Italia per il momento sta combattendo nella linea più avanzata del fronte. Il 14 marzo c’è chi quel segno l’ha visto in cielo. Non ha perso tempo. L’ha fotografato, poi l’ha postato scrivendo su twitter: “Le nuvole prendono la forma di ciò che vuoi vedere… Per me è chiaro! E per voi?”.

Foto e fonte Corriere dell’Umbria

