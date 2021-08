La diciottesima tappa del Camper vaccinale sarà domani, 23 agosto, a San Donato Val di Comino, in Piazza della Libertà, dalle ore 10 alle ore 12. Vaccino monodose J&J, accesso libero, senza prenotazione. Inoltre presso la Casa della Salute di Pontecorvo, prosegue la vaccinazione con Moderna, per la popolazione over 12, dalle ore 8.30 alle ore 16.30, senza prenotazione, acesso diretto contingentato.

Ufficio Stampa ASL Frosinone – foto archivio