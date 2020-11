Coronavirus, Bertolaso: “Bisogna chiudere il Paese”

Guido Bertolaso dice sì al lockdown nazionale. In un’intervista al quotidiano La Verità, l’ex capo della Protezione Civile ha detto che «bisogna chiudere il Paese per rallentare i contagi. Ma poi però dobbiamo approfittarne per resettare la macchina organizzativa. È al collasso. Non voglio più vedere le file delle ambulanze che intasano i pronto soccorso perché manca ancora il filtro della medicina territoriale».«Nella prima ondata siamo stati tempestivi, nella seconda hanno dormito. Dobbiamo subito fermarci per un mese. La situazione purtroppo è destinata a peggiorare», ha aggiunto Bertolaso. «Gli italiani sono profondamente delusi dalle istituzione – prosegue -. Ci siamo fatti travolgere di nuovo dal virus. Soltanto adesso, ma in fretta e furia, stanno allestendo i Covid Hospital. Inserire reparti Covid negli ospedali significa paralizzarli, facendo danni enormi per le altre patologie».«Se oggi mi chiedessero di avere un ruolo per l’emergenza Covid accetterei – dice ancora Bertolaso -. È un mestiere che conosco bene. Ma a quel punto nessuno potrebbe chiedermi di candidarmi a sindaco di Roma». E sul lockdown, «serve una persona come Mattarella che ne spieghi la necessità e che proponga un patto per un mese soltanto: chiudiamo ora per aprire il primo dicembre, per le attività prenatalizie. Può ancora funzionare».

fonte leggo.it foto web