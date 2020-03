Coronavirus, attività economiche: il Ministero degli Interni coinvolge le province

Il Ministero degli Interni, con la Circolare emanata oggi, ha disposto il pieno coinvolgimento delle Province e degli altri soggetti istituzionali territoriali al fianco dei Prefetti nel delicatissimo compito di individuare quali attività produttive sospendere o autorizzare, rispetto all’elenco indicato dal decreto della presidenza del Consiglio dei Ministri.

È stata accolta così la richiesta al Governo che aveva rivolto ieri l’Upi, attraverso il suo presidente Michele De Pascale, a nome di tutti i presidenti delle Province d’Italia, per un supporto delle Province nella gestione dell’emergenza. “Un ringraziamento al ministro Lamorgese e al sottosegretario Achille Variati, sempre in prima linea quando si tratta di enti locali, per aver accolto la richiesta delle Province – ha dichiarato Antonio Pompeo, presidente della Provincia di Frosinone e dell’Upi Lazio, nonché membro del Direttivo nazionale dell’Unione delle Province d’Italia – In una fase così complicata c’è bisogno del coinvolgimento e della massima collaborazione tra le istituzioni, a partire da quelle territoriali. Siamo pronti a metterci a disposizione del Prefetto e a lavorare sin da subito“.

“Tale provvedimento – ha concluso Pompeo – ribadisce e riconosce il ruolo fondamentale delle Province, quale ente imprescindibile di rappresentanza di una comunità. Grazie al presidente De Pascale, che ancora una volta si è subito attivato per portare all’attenzione del Governo la nostra volontà di essere parte attiva per il bene del Paese“.

COMUNICATO STAMPA

