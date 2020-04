Coronavirus: «Attenzione ai sintomi negli adolescenti»

Perchè i bambini si ammalano in maniera meno grave?

Non è del tuto chiaro. Se negli adulti il virus scatena, nei casi gravi, una reazione abnorme e sproporzionata del sistema immunitario, nei bambini il fatto che esso stesso sia incompleto e deficitario provoca una risposta più “proporzionata” all’infezione. Nei bambini si ha spesso una ripresa ottimale nell’arco di una settimana. La stessa situazione, da quanto abbiamo potuto osservare empiricamente, sembra riguardare i bambini immunodepressi, la cui risposta è analoga ai bambini sani.

Vale lo stesso discorso per gli adolescenti? Hanno colpito il caso del diciottenne intubato e di una 16enne deceduta in Francia per il virus..

Sugli adolescenti dobbiamo tenere alta l’attenzione. Non ci sono abbastanza dati su di loro. Noi ci occupiamo di tutti i minori e abbiamo rilevato che, in alcuni casi, la risposta immunologica degli adolescenti è più simile a quella degli adulti che non a quella dei bambini. Lo dimostrano alcuni casi di ricoveri, in Italia e all’estero.

Come si curano bambini e ragazzi? I farmaci attualmente in sperimentazione potrebbe avere un utilizzo anche pediatrico?

Nella maggior parte dei casi funziona il trattamento con aerosol e farmaci di supporto. Utilizziamo antivirali che hanno anche posologia pediatrica. Mentre sui farmaci che si stanno attualmente sperimentando nel mondo per il trattamento dei sintomi più gravi da Covid-19 bisognerebbe fare studi specifici per capire gli eventuali dosaggi sui bambini.

Un genitore che ha dubbi sui sintomi del figlio che cosa deve fare?

Rivolgersi telefonicamente al pediatra di base e monitorare con lui il decorso della situazione. Tenere sotto controllo l’idratazione e la condizione dei bronchi.

Quindi, a voi, non servono respiratori…

In generale, questa esperienza avrà su tutti i bambini – senza scuola, amici, attività ludiche, sportive, giochi al parco – un impatto psicologico importante. Ai bambini ricoverati, lontani dalle famiglie, cerchiamo di fornire tablet per giocare, leggere e connettersi con i familiari e gli amici all’esterno. Così come cerchiamo di incrementare il supporto psicologico per fare superare loro, al meglio, questa fase.

