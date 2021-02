Oggi il presidente della Regione Lazio Zingaretti dovrebbe firmare l’ordinanza per le misure restrittive anti Covid per il comune di Monte San Giovanni Campano. Le misure saranno in vigore dall’una di notte di sabato 27 febbraio. Attualmente nel Lazio in zona “rossa” sono Torrice, Rocca Gorca, Colleferro e Carpineto.

