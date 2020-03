Coronavirus, aiuti agli anziani e ai malati. Il Comune di Aquino chiama a raccolta le associazioni

Anziani e malati sono le persone alle quali è stato caldamente raccomandato di rimanere in casa. Ma se per evitare il contagio è necessario ridurre le relazioni sociali, è anche vero che queste persone hanno bisogno di fare la spesa, prendere farmaci per mantenere costanti le terapie e magari di qualcuno che li ascolti nei momenti più difficili di questa solitudine forzata.

Per questi motivi, dopo l’ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che estende a tutta Italia le limitazioni delle aree più colpite, il Comune di Aquino ha deciso di attivarsi immediatamente mettendo in atto una rete virtuosa di aiuti per supportare concretamente le persone più fragili e vulnerabili al Coronavirus: gli anziani over 70, le persone affette da patologie croniche, oncologiche o immunodepresse che rappresentano i soggetti più a rischio di complicazioni anche serie in caso di contagio.

L’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Libero Mazzaroppi, chiama a raccolta le associazioni interessate a collaborare a titolo gratuito per i seguenti servizi:

acquisto di mezzi di sussistenza per conto di persone in difficoltà;

acquisto di farmaci da consegnare a domicilio;

supporto per servizio informazioni.

Le proposte di collaborazione dovranno pervenire entro domani, alle ore 12:00. Alla luce della confermata disponibilità, le associazioni riceveranno comunicazione in merito alla organizzazione del servizio.

