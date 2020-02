Coronavirus a Roma, guarita coppia cinese allo Spallanzani

E’ guarita anche la cittadina cinese contagiata da Coronavirus e ricoverata allo Spallanzani di Roma da fine gennaio. A darne notizia l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato che ha sottolineato: la donna cinese “che è stata, insieme al marito, il primo caso in Italia è negativa al COVID-19. Stamani durante una visita all’ospedale ho visto anche il marito che è in ottime condizioni”. “Ieri, per la prima volta, sono risultati negativi i test per la ricerca del nuovo coronavirus”, spiega il bollettino medico dello Spallanzani.

“Viene sciolta oggi, a 29 giorni dal ricovero, la prognosi della coppia cinese casi confermati di Covid-19”. E’ quanto emerge dal nuovo bollettino medico dello Spallanzani. “La coppia è attualmente ricoverata in degenza ordinaria – prosegue il bollettino – La donna è stata trasferita oggi dalla rianimazione in reparto in condizioni cliniche in chiaro miglioramento, vigile e orientata. Il marito, tuttora ricoverato in regime ordinario, prosegue con successo la riabilitazione”.

foto e fonte ansa.it