Coronavirus a Napoli, dati contrastanti: risalgono i contagi (+14), due decessi ma +24 guariti. Il bollettino del 21 aprile

Come di consueto il Comune di Napoli aggiorna sui casi di positività al coronavirus che riguardano il capoluogo partenopeo. In una sola giornata (dal 20 al 21 aprile) si registra un incremento di 14 nuovi contagi. Nella giornata di ieri, per la prima volta dopo mesi, non si era registrato neanche un caso in città. Purtroppo si contano anche due decessi, dal 16 aprile il dato era rimasto invariato.

Questo il comunicato del Comune di Napoli:

“Resoconto giornaliero rispetto alla situazione dei contagi COVID-19 per la Città di Napoli, aggiornato alle ore 11:00 di oggi, martedì 21 aprile. Il totale dei positivi è ottenuto dalla somma dei dati riportati in rosso nella grafica. I dati sono trasmessi dall’ASL Napoli 1 Centro. Ricordiamo che i clinicamente guariti sono i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione virologicamente documentata da SARS-CoV-2, diventano asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata”.Il numero di persone attualmente positive al coronavirus a Napoli è di 847 (contro gli 833 di ieri). Aumentano leggermente gli asintomatici (149 contro i 141 di ieri) e diminuiscono di tre i ricoverati in Ospedale (150 contro 153). Cala di uno il numero dei ricoverati in terapia intensiva 11. La maggior parte (477) si trova in isolamento domiciliare con sintomi lievi o assenti. Oggi si registrano purtroppo due nuovi decessi (54), mentre scende il numero dei clinicamente guariti (35 contro i 42 di ieri) e sale quello dei guariti (risultati negativi quindi a due tamponi) che oggi sono 166 contro i 142 di ieri.