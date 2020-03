Coronavirus, a Lenola un nuovo positivo

“Registriamo, purtroppo, un nuovo caso di positività al coronavirus a Lenola. Il contagio dovrebbe essere avvenuto fuori dal nostro territorio per ragioni di lavoro inderogabili. Inoltre, prendiamo atto della crisi economica che sta attanagliando le famiglie più povere e più deboli del nostro borgo. Con l’ausilio della Croce Rossa abbiamo risolto qualche criticità, ma abbiamo bisogno di altro. Se le misure promesse da Governo e Regione diventeranno concrete, abbiamo già istituito una cabina di regia con il Centro Operativo Comunale e con i volontari della Protezione civile e siamo pronti a distribuire gli aiuti a chiunque ne avesse bisogno”: aggiorna così la cittadinanza il sindaco di Lenola, Fernando Magnafico, sull’emergenza che perdura da settimane nel comprensorio sud-pontino a causa del coronavirus.Il Primo cittadino del borgo aurunco aggiunge poi ulteriori riflessioni sui fondi che si stanno predisponendo per far fronte all’emergenza economica della popolazione, che sta sfiorando anche la comunità lenolese: “Riguardo ai 4 miliardi e mezzo di euro circa che lo Stato starebbe per distribuire ai Comuni, c’è da precisare che si tratta di fondi erariali che ogni anno vengono destinati ai comuni. Sono già iscritti in bilancio per le spese fisse degli enti locali, si sta solo anticipando il trasferimento di cassa. Più interessante, invece è il discorso dei 400 milioni di euro di buoni spesa: come ente siamo pronti con ogni uomo disponibile per arrivare alle famiglie indigenti e distribuirli, accompagnando questi buoni con le altre misure che la Regione Lazio ha promesso di mettere in campo nei prossimi giorni”.

COMUNICATO STAMPA

