Coronavirus, 6 morti e 401 nuovi positivi: risalgono i numeri, solo due regioni a contagio zero

In Italia altre 6 persone nelle ultime 24 ore sono morte per conseguenze derivate dal coronavirus con il totale dei decessi che è arrivato a 35.187. Ieri il dato era di 10 vittime. I nuovi positivi sono invece 401 (ieri erano 385). È quanto diramato dal ministero della Salute nel bollettino di oggi giovedì 6 agosto. Dei 6 decessi 5 vengono dalla Lombardia, uno dal Piemonte.Con 58.673 tamponi sono 401 i casi positivi in più di cui 118 provengono dalla Lombardia, 58 da Emilia Romagna e Veneto, 30 dalla Sicilia, 22 dal Piemonte, 18 dal Lazio, 17 dalla Toscana, 15 dall’Abruzzo, 13 dalla Liguria e 12 dalla Provincia Autonoma di Bolzano. Sotto i 10 casi Marche, Campania, Trento, Puglia, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Sardegna, Calabria e Valle d’Aosta. Le regioni a contagio zero sono solo due: Molise e Basilicata. I guariti sono 347 in più, mentre il numero di persone attualmente positive è 12.694, un aumento di 48 unità.I casi Covid-19 in Italia dall’inizio dell’emergenza sono ora 249.204 (401 in più rispetto a ieri), di cui 35.187 morti e 201.323 guariti o dimessi, 347 nelle ultime ventiquattro ore. Il numero di attualmente positivi nel nostro Paese è 12.694 di persone, ieri era di 12.646, un aumento di 48 unità.Sono 42 i malati in terapia intensiva, 1 in più rispetto a ieri. Di questi, 11 sono in Lombardia (dato invariato rispetto a ieri). I ricoverati con sintomi sono 762, 2 in meno rispetto a ieri, e le persone in isolamento domiciliare sono 11.890 (49 in più). I tamponi effettuati fino ad oggi sono 7.099.713, di cui 58.673 nell’ultimo giorno (ieri erano stati 56.451). Il numero di persone realmente sottoposte al test sono 4.216.934. Ricordiamo che ogni persona può essere sottoposta a più di un tampone.

Foto e fonte leggo.it