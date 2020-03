Coronavirus: 47 casi positivi nel Lazio, 4 in provincia di Frosinone

Cresce il numero di persone affette dal virus COVID – 19, meglio conosciuto come Coronavirus. Nel Lazio sono saliti a 47 i casi positivi, tra cui la morte di una signora di 87 anni presso l’Ospedale Spallanzani di Roma. Tuttavia la causa del decesso non sarebbe da imputare al Coronavirus ma ad una problematica respiratoria, in quanto si trattava di una paziente cardiopatica. Sarebbe quindi morta con il Coronavirus e non per causa dello stesso. Intanto in Provincia di Frosinone sono salite a 4 le persone che hanno contratto il temuto virus. L’ultimo caso riguarda un operaio di 30 anni residente a Sora, da diversi giorni ricoverato presso l’ospedale di Tor Vergata. Nella struttura romana il ragazzo avrebbe acquisito il temuto virus, quindi si possono escludere contaminazioni con le persone che abbiano avuto contatti con lo stesso nei giorni precedenti il ricovero. I precedenti 3 casi riguardano due signore di Fiuggi – la madre commerciante e la figlia – e l’anziano signore di Isernia ricoverato da giorni al San Raffaele di Cassino. Le condizioni di quest’ultimo, trasportato in seguito presso il nosocomio Spallanzani di Roma, sarebbero stabili. Sempre dalla città termale ci sarebbe un altro caso di possibile Coronavirus. Si tratta di un uomo che nella serata di Ieri si è recato presso l’Ospedale San Benedetto di Alatri, con problemi respiratori ed influenzali, per lui è subito scattato il protocollo sanitario nazionale, con gli operatori che dopo aver messo in sicurezza il paziente e le persone che in quel momento si trovavano in attesa nel pronto soccorso, hanno disposto il trasferimento dello stesso presso lo Spallanzani di Roma.

Intanto cresce la psicosi tra la popolazione, in alcuni casi immotivata. Dura l’accusa del primo cittadino di Fiuggi, Alioska Baccarini, il quale ha rilasciato le seguenti dichiarazioni al quotidiano Ciociaria Oggi: “ Non siamo una città di untori, due nostri concittadini sono stati contagiati, è vero, ma da qui ad etichettarci come diffusori del virus senza scrupoli ce ne corre, i residenti di Fiuggi stanno ricevendo serio ostracismo in provincia di Frosinone, tutto ciò è vergognoso, io stesso questa mattina non mi sono recato in tribunale a Frosinone per evitare di incappare in problemi relazionali”. Nei giorni scorsi inoltre, si sarebbe diffusa una voce, un passaparola rivelatosi poi completamente infondato, per il quale il proprietario di un’attività commerciale di Veroli, gestita da una famiglia di cinesi, sia stato prelevato in ambulanza, gettando discredito presso l’attività commerciale, da evitare ad ogni costo! La raccomandazione quindi, è quella di non dare adito al chiacchiericcio indiscriminato ma di agire razionalmente, fermo restando che il problema sussiste ma deve essere contrastato con le giuste misure.

Ricordiamo infine, che per qualsiasi dubbio o sintomo è importante rimanere in casa, non recarsi nei pronto soccorso e negli studi medici e contattare il medico di famiglia oppure rivolgersi ad uno dei seguenti numeri per le emergenze: 800.11.88.00 oppure il 1500.

