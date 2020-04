Coronavirus, 27enne incinta in coma per il covid: quando esce dalla terapia intensiva scopre di essere diventata mamma

Va in coma a causa del coronavirus e i medici le praticano un cesareo, solo dopo settimane scopre di essere diventata mamma. Angela Primachenko è riuscita a sopravvivere al coronavirus e ha mettere a mondo la sua bambina, che sta in buona salute. La 27enne ha contratto il covid mentre era incinta e nel corso del tempo le sue condizioni si sono aggravate al punto da dover essere ricoverata.Angela è stata intubata e messa in coma farmacologico, ma proprio mentre le sue condizioni si aggravavano i medici hanno scelto di praticare un cesareo e hanno messo al mondo la sua bambina. Ava, la sua bambina, è risultata negativa e intanto la mamma è riuscita a guarire e a uscire dall’ospedale. Le due si sono abbracciate dopo 3 settimane della nascita della piccola, visto che, sebbene guarita, la mamma poteva essere ancora fonte di contagio per la neonata. Quando la 27enne si è ammalata la sorella ha lanciato una raccolta fondi online per poter sostenere le spese mediche, visto che l’assicurazione professionale non le copriva le spese per il ricovero in terapia intensiva. A raccontare la storia a lieto fine è stata la stessa Angela sulla sua pagina Instagram: «Mi hanno dimessa: dopo 7 giorni in ospedale, 10 giorni attaccata a un ventilatore e mille preghiere sono a casa ed è così bello!». Ora finalmente può abbracciare la sua piccola.

Foto e fonte leggo.it