Corn flakes: la guerra sporca dei produttori Usa per continuare a definirli sani

Vietare la dicitura “sano” nei cereali che contengono più di 2,5 grammi di zucchero per porzione, come vorrebbe la Fda è considerato inaccettabile dalle multinazionali che producono corn flakes, come la General Mills e la Kellogg’s. Che si appellano alla “libertà di parola” e preparano la guerra a questa norma.

La guerra dei corn flakes. Così si potrebbe definire la battaglia in corso negli Stati Uniti che vede contrapposti i produttori come General Mills, Kellogg’s e Post Consumer Brands e la Fda (Food and drug administration, l’ente che vigila sugli alimenti e i farmaci) che vorrebbe impedire loro di etichettarli come “sani”.

La norma proposta dalla Fda vorrebbe imporre agli alimenti etichettati come sani – come latticini, frutta o cereali integrali – dei limiti di grassi saturi, sodio e zuccheri aggiunti.

L’impatto sui cereali da prima colazione sarebbe “fatale”, permettendo la dicitura e gli aggettivi salutistici solo a quelli con non più di 2,5 grammi di zucchero per porzione: una restrizione che escluderebbe oltre il 95% dei cereali pronti per il consumo sul mercato.

“Libertà di parola”

La risposta delle aziende alimentari che producono snack, prodotti da forno, pasta e pizze surgelate non si è fatta attendere, sfidando le regole prima che vengano varate dall’agenzia. Tra le aziende alimentari più rumorose ci sono i produttori di cereali ad alto contenuto di zucchero, che sono in gran parte commercializzati per i bambini e sono responsabili per molti dell’epidemia di obesità in America.

In un deposito congiunto presentato il mese scorso, i maggiori produttori di cereali del paese – General Mills, Kellogg’s e Post Consumer Brands – hanno denunciato i criteri nutrizionali proposti e minacciato di intentare una causa, contestando le linee guida come violazione dei diritti di libertà di parola delle aziende.

La norma, “se finalizzata nella sua forma attuale”, hanno scritto le società, “sarebbe aperta a contestazione legale in quanto viola il Primo Emendamento vietando affermazioni veritiere e non fuorvianti in modo ingiustificato e inoltre eccede l’autorità statutaria della Fda in diversi modi.”

Si muovono le Ong amiche

Il registro dei commenti pubblici include un deposito della Washington Legal Foundation, secondo l’inchiesta di the Intercept – autorevole pool giornalistico statunitense – un’oscura organizzazione no profit che ha presentato una lettera di opposizione sotto forma di memoria legale.

L’organizzazione ha sostenuto che i requisiti di etichettatura salutare sono un superamento incostituzionale del potere del governo. Le aziende alimentari, ha affermato la Washington Legal Foundation, hanno diritti di “discorso commerciale costituzionalmente protetto” che coprono la loro capacità di usare il termine “sano” per descrivere i loro prodotti a base di zucchero aggiunto.

Il gruppo non rivela i suoi donatori e non ha risposto a una richiesta di commento dell’Intercept. Negli anni precedenti, la Corn Refiners Association, un gruppo di pressione che rappresenta l’industria dello sciroppo di mais ad alto contenuto di fruttosio, aveva però rivelato legami finanziari con la Washington Legal Foundation.

Il deposito congiunto dei produttori di cereali non solo contesta le regole di etichettatura, ma sostiene anche che i cereali zuccherati non presentano rischi per la salute e sono, di fatto, benefici per la società e la salute dei bambini.

Le aziende: “Un aiuto ai poveri”

Le aziende hanno dichiarato di considerare le linee guida “estremamente rigide” e “allarmanti” perché “i cereali sono una delle scelte per la colazione più convenienti e ricche di nutrienti che una persona – adulto o bambino – possa fare … con una vasta gamma di opzioni per soddisfare culture diverse, preferenze e gusti.” I cereali, hanno affermato le aziende, sono già riconosciuti per i “benefici nutrizionali”, data la loro inclusione in una serie di programmi federali che “servono le popolazioni vulnerabili della nazione”, come lo Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants, and Children e il National Supplemental Nutrition Program for Women, Infants, and Children e il National Programma mensa scolastica.

Alcuni dei loro prodotti, tuttavia, contengono anche 12 grammi di zucchero per porzione, quasi cinque volte il limite proposto dalle linee guida per l’etichettatura salutare della FDA. Inoltre, i ricercatori hanno scoperto che i bambini in genere mangiano più del doppio della porzione raccomandata di cereali a colazione.

I produttori di alimenti hanno anche sottolineato che la FDA dovrebbe considerare che i cereali rappresentano un’opzione conveniente e accessibile per “le famiglie che stanno vivendo l’insicurezza alimentare”. Come prova, le aziende fanno riferimento a un altro studio finanziato da General Mills per dimostrare che i consumatori di cereali a basso reddito avevano un apporto giornaliero di calcio più elevato e, a tutti i livelli di reddito, i consumatori di cereali erano associati a una migliore qualità della dieta.

L’agenzia, hanno scritto, dovrebbe riconoscere il ruolo benefico dello zucchero. “Lo zucchero gioca un ruolo negli alimenti oltre l’appetibilità; controlla l’attività dell’acqua, crea consistenza, aggiunge volume e contribuisce anche alla complessità del sapore “.

La scienza: bambini a rischio

Ricercatori indipendenti, tuttavia, hanno scoperto che le diete ricche di alimenti trasformati e zucchero sono collegate a obesità, diabete, alti rischi di ictus, tumori correlati all’obesità, ipertensione e malattie dentali.

Le abitudini alimentari dei bambini prevedono cereali e snack ad alto contenuto di zuccheri e secondo numerosi studi sono il fattore trainante per gli alti livelli di obesità infantile. I bambini sono anche bombardati dalla pubblicità di cereali ultradolci.

La mossa della FDA per scoraggiare le diete zuccherate per i bambini e ridurre la pubblicità di tali alimenti ai bambini fa eco alle mosse dell’amministrazione Obama, quando nel 2011 sono state proposte una serie di linee guida volontarie.

A quel tempo, i lobbisti dell’industria alimentare mobilitarono un ampio contrattacco al Congresso, con legislatori alleati che inserirono disposizioni nella legislazione per ritardare le linee guida volontarie. Durante questa lotta, le industrie alimentari hanno assunto SKDK, una società di consulenza co-fondata da Anita Dunn, che ha continuato ad aiutare a gestire la recente campagna del presidente Joe Biden e attualmente è il suo stretto consigliere alla Casa Bianca.

Fonte ilsalvagente.it