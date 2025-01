Cori – Viaggio della Memoria: la visita al campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau

È in corso il ‘Viaggio della Memoria’ per gli studenti e i loro docenti accompagnatori dell’Istituto Comprensivo Statale ‘Cesare Chiominto’, partiti giovedì scorso per la Polonia. Insieme a loro i compagni di tutta la nostra Provincia.

Anche quest’anno, l’Amministrazione comunale di Cori, Comune capofila del progetto per la Provincia di Latina, ha voluto garantire un’esperienza educativa unica agli alunni della scuola media inferiore ‘A. Massari’ di Cori e ‘Don Silvestro Radicchi’ di Giulianello.

Vienna, Cracovia, Wadowice tra le tappe di questi giorni, cui è seguita la visita al campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau.

“Abbiamo dato anche quest’anno, grazie alla partecipazione di molte amministrazioni locali pontine, la possibilità di vivere una lezione di vita agli studenti delle nostre comunità – afferma Mauro De Lillis -. Camminare in questo luogo di sterminio ci deve ricordare che nessuno può tirarsi fuori dalle proprie responsabilità. Questo luogo ci richiama al dovere etico della scelta, tra giustizia e ingiustizia, tra la difesa dei diritti umani o la prevaricazione e la violenza, tra la guerra e la pace. Questo luogo deve condurci a fare nostro l’invito di Primo Levi a prendere posizione, ad uscire dal pericolo della “zona grigia” per essere pronti a riconoscere che ‘ogni tempo ha il suo fascismo […] e vi si giunge in molti modi, non necessariamente con il terrore dell’intimidazione poliziesca, ma anche negando o distorcendo l’informazione, inquinando la giustizia, paralizzando la scuola, diffondendo in molti modi la nostalgia verso un mondo in cui regnava sovrano l’ordine ed in cui la sicurezza dei pochi privilegiati riposava sul lavoro forzato e sul silenzio forzato dei molti’. Fornire, attraverso la conoscenza, gli strumenti per scegliere è il senso profondo del nostro viaggio, perché la memoria ci guidi nel presente”.

Nelle foto, con il sindaco di Cori, amministratori dei Comuni di Pontinia, Sabaudia e Maenza.