Cori – Va a Porta Signina il Palio Madonna del Soccorso 2023

Porta Signina conquista il Palio Madonna del Soccorso 2023. Dopo una gara che ha visto i tre rioni avanzare sostanzialmente sempre alla pari, decisiva è stata l’ultima corsa in cui Porta Romana e Porta Ninfina si sono fermate a 4 anelli mentre i cavalieri gialloverdi di Signina – grazie al sangue freddo di Oreste Agnoni, entrato in sostituzione di un compagno – si sono portati a 5. In una ridda di emozioni, i contradaioli hanno portato in trionfo l’ambito Palio, opera del Maestro Patrizio Marafini, al grido di “Excelsior” (il motto che caratterizza il rione di Cori monte) e hanno festeggiato fino a tarda notte nella taverna situata nel centro storico.

L’attesa sfida è stata preceduta dal corteo in costumi rinascimentali, partito da piazza della Croce e giunto a piazza Signina, dopo aver attraversato le stradine del centro storico della città, nel bagno di folla riservato ai figuranti dal pubblico assiepato ai bordi del percorso. Giunto il corteo a destinazione, dopo l’esibizione degli sbandieratori, ha avuto inizio l’appassionante gara tra i cavalieri che dovevano infilare, con pugnale di legno a punta d’acciaio, un anello di metallo pendente da una staggia posta a circa metà del rettilineo da percorrere. I cavalieri di ciascuna Porta, ognuno con la casacca del proprio rione, si sono affrontati in un duello di abilità e velocità che si ripeterà, in notturna, sabato 29 luglio alle ore 21:00 per il Palio di Sant’Oliva, evento con cui scenderà il sipario su questa edizione del Carosello Storico dei Rioni di Cori.

COMUNICATO STAMPA