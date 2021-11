Cori – Una targa dall’amministrazione comunale per il campione italiano Gian Marco Caratelli

Gian Marco Caratelli, il pugile corese vincitore due settimane fa del titolo di Campione Italiano Élite Under 26, è stato ricevuto nella sala consiliare del Comune di Cori. Presenti il consigliere delegato allo Sport Chiara D’Elia, e l’assessore al Bilancio Simonetta Imperia, Gian Marco ha ricevuto dal sindaco Mauro De Lillis una targa ricordo che rende onore a questo giovane sportivo.

“Un piccolo gesto – ha detto il primo cittadino – per testimoniare la soddisfazione della comunità per il titolo italiano di pugilato conquistato da Gian Marco Caratelli. Impegno, sacrifici, passione, capacità, gioco di squadra hanno contributo alla vittoria di Gian Marco. Siamo felici per lui, per il suo team, per lo sport della Città di Cori. Complimenti!”.

Il giovane Caratelli è stato selezionato, nella categoria Élite 56kg, ai Campionati Italiani Under 26 tra i migliori 8 atleti. Superati i quarti di finale, è passato alla semifinale che ha vinto ancora, con verdetto unanime dei giudici, guadagnando la finale. Nel palazzetto delle Fiamme Oro di Roma si sono svolte tutte le finali, riprese in diretta dalla federazione pugilistica italiana e commentate da campioni del settore come Guido Vianello (sparring di Tyson Fury, campione del mondo in carica dei pesi massimi). Gian Marco ha superato anche l’ultimo scontro, vincendo il torneo senza mai perdere una ripresa e sempre combattendo con il nome di Cori sulle spalle.

