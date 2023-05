Cori – Una Storia e un Sogno: venerdì la conferenza al teatro comunale

Venerdì 5 maggio 2023 alle ore 10.00, nel centenario della costituzione dell’Aeronautica Militare, presso il teatro comunale ‘Luigi Pistilli’ di Cori si terrà la conferenza ‘Una Storia e un Sogno’, organizzata dall’ANCR con il patrocinio del Comune di Cori.

All’appuntamento parteciperanno gli alunni delle scuole primarie di Cori e Giulianello (istituto comprensivo ‘Cesare Chiominto’).

Il programma dell’evento prevede alle ore 10.00 l’affluenza del pubblico, alle ore 10.25 i saluti istituzionali del Sindaco di Cori, Mauro Primio De Lillis, e, a seguire, l’intervento del relatore il Generale B.A. (r) Euro Rossi, che ripercorrerà la storia dell’Aeronautica sul territorio dell’Agro Pontino.

Il Generale Rossi è autore di molte ricerche portate avanti nel corso di sei lunghi anni per riuscire a ricostruire la storia dell’aeroporto ‘Enrico Comani’ e dell’aviazione nell’Agro Pontino. Tali studi sono stati raccolti in un libro pubblicato nel 2001, ‘Nido d’Aquile’. Sogno dell’autore è quello di riportare alla luce il vecchio aeroporto di Sezze e, ispirandosi al passato, riaccendere la fiaccola dei Giochi Olimpici per ciò che riguarda il Volo a Vela e tutte le discipline inerenti l’Aviazione.

