Cori – Una Storia e un Sogno: la storia dell’aeronautica pontina in una conferenza

Una sala gremita di giovani studenti ha accolto oggi, 5 maggio 2023, la conferenza ‘Una Storia e un Sogno’, organizzata dal Comune di Cori in collaborazione con l’Aeronautica Militare. All’appuntamento, infatti, svoltosi presso il teatro comunale ‘Luigi Pistilli’ nel centesimo anno dalla costituzione dell’Aeronautica Militare, hanno partecipato gli alunni delle scuole primarie di Cori e Giulianello (istituto comprensivo ‘Cesare Chiominto’).

L’incontro si è aperto con i saluti istituzionali del Sindaco di Cori, Mauro Primio De Lillis, cui è seguito l’intervento del relatore, il Generale B.A. Euro Rossi, che ha tratteggiato, attraverso dati ed eventi, la storia dell’aeronautica sul territorio dell’Agro Pontino.

Il Generale Rossi – Ufficiale Ordine al Merito della Repubblica Italiana, Capo Uff. Storico A.M. e Uff. Storico del Ministero della Difesa, nonché membro del team di esperti per la costituzione dello European Union Military Committee e European Union Military Staff al Consiglio Europeo in Bruxelles – è autore del libro ‘Nido d’aquile – storia dell’aeronautica nell’agro pontino’, uscito in tre edizioni, e ha inteso ricordare l’attività e la fama che il piccolo campo di fortuna di Sezze di Littoria raggiunse, sia in ambito nazionale che internazionale, nell’ambito del volo veleggiato per poi sparire dalla scena aeronautica. Il sogno è quello di riportare in auge sul territorio questa disciplina del volo a vela e ipotizzare di proporre che nei giochi olimpici siano previsti quelli a carattere aeronautico, così come fu sperimentato nell’aeroporto di Sezze di Littoria dopo le Olimpiadi di Berlino del ‘36.

Il Sindaco De Lillis si è detto “felice che il teatro comunale di Cori, paese natale dell’ingegnere Alessandro Marchetti, abbia ospitato la conferenza e ha ringraziato l’istituto comprensivo ‘Cesare Chiominto’, nella persona della dirigente Michela Pirro, per la partecipazione all’evento”.

Comunicato stampa