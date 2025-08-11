Cori trionfa al Palio dell’Anello 2025 di Cisterna di Latina

Quattro anelli centrati e un’emozionante sfida lungo Corso della Repubblica

Miglior cavaliere Roberto Marchioni di Cori.

Riconoscimento al “vetereno” del Palio: il cavaliere “Franchino” Salvatori

Nella serata di ieri, domenica 10 agosto, il centralissimo Corso della Repubblica si è trasformato in un’arena di adrenalina e tradizione per il Palio dell’Anello 2025. A conquistare l’ambito stendardo artistico realizzato da Maria Pia Biagini è stata la squadra di Cori, che con quattro anelli centrati si è aggiudicata la vittoria.

L’evento, iniziato alle 18 e protrattosi fino a tarda sera, ha offerto oltre quattro ore di spettacolo: competizione serrata, tifo appassionato e grande partecipazione di pubblico.

In gara 32 cavalieri, in rappresentanza di 10 comuni:

Artena (Alessio Latini, Marco Mattozzi)

Cisterna (Marco D’Emilia, Mauro Fieramonti, Riccardo Iacobucci, Angelo Martufi, Marco Manus, Giancarlo Pirazzi, Andrea Ricci, Federico Salvini)

Cori (Oreste Agnoni, Americo Magliozzi, Roberto Marchioni, Giovanni Martufi)

Lariano (Luca Palmieri)

Norma (Pino Cappelletti, Fabrizio Lorenzi)

Rocca Massima (Ottavio Fadda, Nico Pizzuti, Paolo Silvestri)

Segni (Roberto Boccardelli, Fabrizio Cretaro, Stefano Turco, Enrico Turco)

Sermoneta (Luigi Paolo Zampini)

Sezze (Marco Bernabei, Claudio Casalini, Massimiliano Lutero, Lorenzo Mantovano)

Velletri (Daniele Spalletta, Gabriele Silvestrini, Gianmarco Zaccagnini)

La serata è stata aperta dalla sfilata del gruppo folkloristico “Esso Chissi de Cisterna”, seguita da una rappresentanza dei Butteri di Cisterna e dai cavalieri in gara. In apertura di competizione, il veterano Franco “Franchino” Salvatori di Cisterna – storico protagonista della Corsa all’Anello – ha dato il via alla manche di qualificazione per stabilire l’ordine di partenza.

La gara, strutturata in quattro sessioni, ha regalato momenti di grande suspense con due spareggi decisivi: il primo tra Roberto Marchioni (Cori) e Massimiliano Lutero (Sezze) per il primo posto, entrambi con 3 anelli centrati; il secondo tra Pino Cappelletti (Norma), Luca Palmieri (Lariano) e Luigi Paolo Zampini (Sermoneta), fermi a quota 2.

Questa, al termine degli spareggi, la classifica individuale cavalieri:

1° Roberto Marchioni (Cori)

2° Massimiliano Lutero (Sezze)

3° Luigi Paolo Zampini (Sermoneta)

4° Luca Palmieri (Lariano)

5° Pino Cappelletti (Norma)

Consegnati anche i riconoscimenti speciali “Premio Valentino Siniscalchi” al più giovane cavaliere, Riccardo Iacobucci di Cisterna, una targa al veterano del Palio, Franco “Franchino” Salvatori di Cisterna, e una targa di riconoscimento all’artista Maria Pia Biagini, autrice dello stendardo, consegnata dal Sindaco Mantini di Cisterna.

L’evento è stato trasmesso in diretta facebook ed è disponibile, con un ricco album fotografico, sulla pagina del Comune di Cisterna di Latina.

«Il Palio dell’Anello 2025 – hanno commentato il Sindaco Valentino Mantini, l’Assessora alla Cultura Maria Innamorato, la Delegata agli Eventi, Turismo e Spettacolo Aura Contarino – ha confermato la sua capacità di unire tradizione, sport e spettacolo, regalando ai tanti cittadini e visitatori intervenuti una serata di festa indimenticabile, dove la passione equestre ha brillato sotto le stelle d’agosto».