cori - Tre giorni di formazione a Bruxelles per gli amministratori locali

Un’intensa tre giorni di formazione a Bruxelles, nel cuore della democrazia europea, è quella che ha vissuto una ricca delegazione, fatta di amministratrici e amministratori del Lazio appartenenti al Partito Democratico, tra cui il sindaco di Cori, Mauro De Lillis.

Un’importante occasione di crescita organizzata dal capo delegazione del PD Nicola Zingaretti che ha permesso agli intervenuti di conoscere meglio e più da vicino le istituzioni europee e il loro funzionamento, approfondire le opportunità che l’Europa offre ai nostri territori, discutere di politica.

Non sono mancati incontri con i tecnici della Commissione Europea che hanno presentato i principali programmi di finanziamento per gli enti locali, iniziative dedicate ai temi della povertà educativa e delle politiche sociali per l’inclusione dei giovani in situazioni di fragilità, momenti per discutere della situazione politica e delle sfide che l’Europa dovrà affrontare per essere all’altezza dei grandi cambiamenti a cui il mondo sta assistendo.

“Un vero e proprio viaggio nella storia d’Europa, la nostra storia – chiosa Mauro De Lillis – e un’opportunità per chi come noi amministra il territorio di conoscere meglio le possibilità che l’Europa offre per lo sviluppo delle nostre comunità. L’Unione nata per garantire la pace nel continente, per 80 anni è riuscita a perseguire lo scopo dei padri fondatori. Ora spetta a noi e alle nuove generazioni continuare questo percorso e mantenere sempre viva l’attenzione sull’Unione Europea: l’espressione più elevata di democrazia che il mondo delle Istituzioni abbia mai conosciuto. Grazie all’On. Nicola Zingaretti, al Partito Socialista Europeo e al Partito Democratico per questa preziosa esperienza”.