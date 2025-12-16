Cori – Secondo weekend all’insegna della magia del Natale: entra nel vivo il calendario delle feste

cori Secondo weekend all’insegna della magia del Natale
Tra mercatini, musica, mostre, animazione per bambini anche nello scorso fine settimana le famiglie coresi si sono immerse sempre più nella magia del Natale. Dopo la tre giorni, dal 6 all’8 dicembre, a piazza Signina (a cura di MEC – Multiservice Eventi Carucci), è stata la volta del complesso monumentale di Sant’Oliva, che ha accolto mercatini, intrattenimento per i più piccoli e diverse esposizioni, accendendo l’atmosfera natalizia. Da segnalare la mostra “Promontori, sorgiva luce” di Patrizio Marafini: allestita nella chiesa di Sant’Oliva, rimarrà aperta fino al 20 dicembre (sabato e domenica apertura dalle 10,30 alle 12,30 – dalle 16,30 alle 18,30; giorni feriali martedì e giovedì pomeriggio dalle 16,30 alle 18,30). All’interno invece di Palazzetto Luciani, l’Ente Carosello Storico ha esposto alcuni dei costumi indossati dalle Priore che si sono succedute nel corso degli anni: un’occasione per valorizzare l’arte sartoriale di artigiani, locali e non, proprio nell’anno in cui è stata approvata la legge nazionale sul Costume Storico. Mentre nel teatro comunale si sono esibiti i giovani e giovanissimi studenti del corso di musica della Pro Loco, all’esterno i bambini della classe 5° A della primaria ‘V. Laurienti’ hanno promosso il progetto ‘Territorial…mente sostenibili’ con la vendita del loro bellissimo calendario.

“Musica, spettacoli, danze hanno catturato l’attenzione di molte famiglie e bambini – dice il sindaco di Cori, Mauro De Lillis – creando una bella atmosfera di divertimento e serenità.  Grazie ad Alessia Toselli ed Emanuele Nobili che hanno curato l’organizzazione. Il calendario delle festività prosegue fitto, aspettiamo tutti agli appuntamenti che verranno”.

I prossimi appuntamenti del calendario natalizio prevedono:

21 dicembre 2025

CORI – Piazza della Croce (punto di partenza), ore 9:30

“I CAMMINI DELLA SPIRITUALITÀ” Iniziativa per promuovere la Via Francigena del Sud nell’anno del Grande Giubileo 2025 lungo il percorso: NORMA – Parco Archeologico Antica Norba, SERMONETA – Abbazia di Valvisciolo, CISTERNA – Rovine Medievali e Giardino di NINFA, CORI – Chiesa SS. Annunziata – centro storico Piazza della Croce (Pace tra i Popoli – a cura della Pro Loco Cori).

CORI – Piazza della Croce, ore 15:30

“FESTA DELL’INTERCULTURA”: degustazione di prodotti tipici di Cori, vin santo, ciambelline e mandorlati. Pietanze etniche preparate dalle Comunità straniere del territorio dei monti Lepini. Pane e Olio in degustazione. Esibizione Sbandieratori Leone Rampante (Pace tra i Popoli – a cura della Pro Loco Cori)

24 dicembre 2025

GIULIANELLO – Giardini Via della Stazione, ore 16:00

“UN REGALO TI ASPETTA”

Casetta di Babbo Natale: Babbo Natale ti aspetta per donarti un pensierino

(a cura di Ass. Eventi APS Giulianello)

26 dicembre 2025

CORI – Chiesa di San Tommaso da Cori, ore 18:00

“VIVALDI SOTTO L’ALBERO”: CONCERTO di NATALE dell’Ensemble “Fanfarra Antiqua” (Pace tra i Popoli – a cura della Pro Loco Cori)

