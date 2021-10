Cori – Screening oncologici gratuiti giovedì 14 ottobre a Giulianello. Tutte le info

Il tour di screening oncologico organizzato dalla Regione Lazio e dalla Asl giovedì 14 ottobre farà tappa a Giulianello, nel Comune di Cori. In largo Donne di Giulianello, dalle ore 9.30 alle 17.30, si potrà usufruire dello screening oncologico della cervice uterina gratuito per la donne dai 25 ai 64 anni.

Inoltre, nella stessa giornata di giovedì 14 ottobre e negli stessi orari, sempre in largo Donne di Giulianello, si procederà allo screening oncologico del colon retto gratuito per uomini e donne dai 50 ai 74 anni.

Verrà anche effettuata la rilevazione dei fattori di rischio per patologie croniche.

Coloro che non potessero partecipare all’evento ad accesso libero hanno però la possibilità di chiamare il numero verde 800 065 560 per info e prenotazioni (dal lunedì al venerdì dalla ore 9.00 alle 13.00 e dal lunedì al giovedì dalle ore 15.00 alle 17.00).

“La prevenzione – così il sindaco di Cori, Mauro De Lillis, e il presidente del consiglio comunale con delega alla Sanità, Antonio Betti – è sempre la via maestra per tutelare la nostra salute dalle patologie oncologiche, come è stato ribadito anche nel convegno che Cori ha recentemente ospitato e che ha aperto la campagna Nastro Rosa della Lilt in provincia di Latina. Invitiamo tutte le cittadine e tutti i cittadini ad approfittare di questo appuntamento e sottoporsi ai due screening gratuiti, ricordando che spesso è la prevenzione quella che può salvarci la vita”.

COMUNICATO STAMPA