Cori – Sabrina Pistilli eletta presidente del Consiglio comunale

Sabrina Pistilli è stata eletta all’unanimità nuovo presidente del Consiglio comunale di Cori dopo le dimissioni di Annamaria Tebaldi. Divenuta per la prima volta consigliere nel 2007, eletta alle ultime votazioni amministrative nella lista ‘Cori e Giulianello insieme’, la Pistilli detiene le deleghe a Gemellaggi, Arredo urbano, Manutenzione verde pubblico.

Dopo aver ringraziato sindaco e consiglieri per la fiducia unanime accordatale, Sabrina Pistilli si è rivolta ad Annamaria Tebaldi, lodandone “il lavoro svolto con impegno e competenza”. “Vorrei ricordare a tutti e a me stessa – ha poi ammonito – che mai come ora è necessario ricondurre il Consiglio comunale a un momento di confronto costruttivo per il bene della nostra Città e di tutti i cittadini che non meritano di assistere a continue sterili diatribe”. “Con l’augurio di essere per tutti un punto di riferimento e non un ostacolo da abbattere, esorto – ha concluso – ad una serena e costruttiva collaborazione”.

Il primo a congratularsi con la nuova presidente è stato il sindaco, Mauro Primio De Lillis: “L’esperienza pluriennale sugli scranni del consiglio comunale fa sì che Sabrina Pistilli, la cui correttezza e serietà sono da tutti riconosciute, abbia la giusta esperienza per ricoprire questo ruolo. Lo farà certamente con equilibrio e senso delle istituzioni. A lei i nostri migliori auguri di buon lavoro”.