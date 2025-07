Cori – Sabato in biblioteca omaggio a Pier Paolo Pasolini a 50 anni dalla scomparsa

Il giorno sabato 12 luglio a partire dalle ore 19:00 appuntamento nel cortile della Biblioteca Elio Filippo Accrocca di Cori per un omaggio al poeta, scrittore, cineasta, polemista Pier Paolo Pasolini per il cinquantenario della scomparsa. Per l’occasione sarà presentato il libro della giornalista d’inchiesta Simona Zecchi “L’inchiesta spezzata di Pier Paolo Pasolini: Stragi, Vaticano, DC- quel che il poeta sapeva e perché fu ucciso” edito da -Ponte alle Grazie- (2015). Un’occasione per porsi interrogativi, tra documenti inediti e stralci d’inchiesta, su chi e perché ha deciso di silenziare una delle voci più autentiche e scomode del nostro Paese. Nel corso della serata il M° Carlo Vittori eseguirà alle tastiere alcuni brani di colonne sonore di film diretti da Pasolini, regista originalissimo. Nella seconda parte della serata ancora composizioni tratte da colonne sonore di film firmati dal regista, seguirà lettura di poesie a cura di Ilaria Bochicchio. A chiusura del programma è prevista la proiezione del cortometraggio “Sentieri Pasolini” diretto da Angelo Bianchi, selezione ufficiale (fuori concorso) al Foggia Film Festival 2023, presentato a Suzzara (MN) nella mostra Pasolini 100%, a Cremona, a Cori e in alcuni Istituti scolastici della Prov. di Latina. Il corto, realizzato in occasione del centenario della nascita del poeta (2022) con testi dello scrittore e critico d’arte Mauro Carrera, voce narrante Giovanni Fontana, musiche del M° Michele Garolla, vede la partecipazione di un gruppo di allievi dell’IC Giovanni Pascoli di Aprilia. Presenta la serata Fabio Appetito responsabile programmazione culturale della Biblioteca di Cori insieme all’APS Polygonal. Nell’intervallo Buffet per il pubblico. Ingresso gratuito.

Correlati