Cori, sabato 7 agosto concerto della Nova Amadeus in piazza del tempio d’Ercole

Si terrà sabato 7 agosto alle ore 21 in piazza del Tempio d’Ercole il concerto dell’orchestra NOVA AMADEUS e della corale polifonica HERNICA SAXA, che era stato rinviato (dal 16 luglio) a causa delle incerte condizioni meteo.

L’evento è legato al V centenario dell’apparizione della Madonna del Soccorso a Cori (1521-2021) e vedrà un totale di circa 65 elementi eseguire un programma pensato per celebrare tale ricorrenza: gran parte delle musiche sono infatti di Antonio Vivaldi, il quale per 40 anni insegnò musica nel Pio Ospedale della Pietà a Venezia (che fu convento, orfanotrofio e conservatorio) e lì compose moltissimi lavori che venivano poi eseguiti da fanciulle e composizioni per voci femminili come femminili sono le protagoniste, la Vergine Maria e Oliva, della storia che si celebra a Cori e di cui cadono nel 2021 i cinquecento anni.

L’Associazione Nova Amadeus si è costituita nell’anno 1992 e nel corso degli anni ha organizzato e allestito ovunque nel mondo grandi spettacoli operistici, eventi sinfonici e cameristici di altissimo livello qualitativo, sviluppando una larghissima esperienza professionale nelle principali strutture teatrali italiane, attraverso la realizzazione di progetti comprendenti tutte le forme musicali e di spettacolo. Dal 1997 svolge il ruolo di “Messaggera dell’immagine dell’Italia nel Mondo” patrocinata dal Ministero degli Esteri e Consolati Italiani, promuovendo tournée in Australia, Bangladesh, Belgio, Canada, Cina, Corea del Sud, Danimarca, Emirati Arabi, Francia, Germania, Indonesia, Irlanda, Malesia, Malta, Pakistan, Serbia, Singapore, Svizzera, Thailandia, Tunisia, Turchia, Vietnam e Usa.

Questo il programma del concerto: A. Vivaldi, “Gloria” in re maggiore RV 589 per Soli, Coro e Orchestra; A. Vivaldi, Concerto in re maggiore per Flauto, Archi e Basso Continuo; G. F. Handel, Hallelujah. Soprano Sabrina Cortese, controtenore Antonello Dorigo, flauto Mauro Salvatori. Direttore, Maurizio Sparagna.

L’ingresso è gratuito, ma obbligatoria la prenotazione ai numeri 0696617213 – 3489053474.

N.B. Per motivi organizzativi, anche chi si era già prenotato per la precedente data dovrà ripetere la prenotazione.

