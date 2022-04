Cori – Riqualificazione dell’area mercato: in arrivo 200.000 euro dalla Regione Lazio

Tra i 23 progetti di riqualificazione delle attività commerciali su aree pubbliche finanziati dalla Regione Lazio c’è anche quello presentato dal Comune di Cori. La Regione ha stanziato 4 milioni di euro destinati a dare sostegno ai mercati per migliorarne la funzionalità, promuovere il risparmio energetico e la riduzione dell’impatto ambientale e soprattutto per contribuire a trasformarli in luoghi di ritrovo e di incontro per le comunità locali.

Il progetto, accolto con uno dei punteggi più alti tra quelli presentati, prevede interventi di natura strutturale sull’area mercato denominata ‘ex campo sportivo’ quali implementazione della pubblica illuminazione, realizzazione di punti di fornitura d’acqua, rifacimento della pavimentazione, realizzazione di recinzione perimetrale, installazione di colonnine di energia elettrica, panchine, cestini per la raccolta differenziata, piantumazione alberi, il tutto per un importo finanziato pari a 200.000 di euro. Sono altresì previsti interventi di promozione, marketing, servizi rivolti ai consumatori per rendere l’offerta degli ambulanti attrattiva e competitiva rispetto alle altre forme di commercio.

“Tali interventi – commentano il sindaco Mauro De Lillis, l’assessore ai Lavori Pubblici Ennio Afilani, la delegata alle Attività Produttive Annamaria Tebaldi – sono tesi a garantire una maggiore fruibilità di un’area destinata per vocazione ad accogliere il mercato settimanale, migliorandone accoglienza e sicurezza. Il finanziamento regionale rappresenta inoltre una forma di sostegno concreto per una realtà economica fondamentale del nostro territorio duramente colpita dalla recente crisi pandemica.

Un ringraziamento va anche all’associazione di categoria ANA, nella persona del segretario Marrigo Rosato che ha curato la realizzazione del progetto finanziato”.

COMUNICATO STAMPA