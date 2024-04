Cori – Pubblico delle grandi occasioni per la presentazione del docufilm su Romolo Palombelli, ‘Jo sindaco’

Pubblico delle grandi occasioni al teatro comunale di Cori per la presentazione del docufilm “Jo Sindaco”, opera incentrata sulla figura di Romolo Palombelli – il più longevo sindaco del Comune lepino, di cui ricorre quest’anno il decennale dalla scomparsa – e realizzata dal nipote François, che ne ripercorre l’esperienza politica e umana grazie a immagini e audio d’epoca e alle testimonianze di chi lo conobbe e gli fu vicino.

Dal docufilm, prodotto per la Palombelli Movies, emerge la figura di un “costruttore” dotato di tenacia e mitezza, in grado di rapportarsi con tutti – intellettuali, ceto medio e contadini, per i cui diritti si batteva -, rigoroso prima di tutto con se stesso, non tenero, ma onesto, sempre alla ricerca dei punti di incontro, un uomo che ha dedicato alla politica tutta la sua vita.

La proiezione, in un teatro comunale gremito, è stata preceduta dai saluti del sindaco di Cori, Mauro De Lillis, e del presidente della Provincia di Latina, Gerardo Stefanelli. “Grazie al docufilm di François – ha detto il primo cittadino – rendiamo omaggio a una figura storica di amministratore per la comunità di Cori, che ha lasciato un ricordo esemplare nei cittadini e in chi ha seguito la strada dell’impegno politico. Ieri – ha poi ricordato – nel giorno della sua scomparsa, abbiamo a Roma, nella sede di ALI – Lega delle autonomie locali, anticipato l’appuntamento di oggi in un incontro che ha proiettato questo lavoro, e l’esperienza che narra, in una dimensione non più solo locale, ma nazionale, oltre a fornire un’ulteriore occasione anche per parlare della nostra città”.

“Sono venuto a Cori con piacere – ha aggiunto Stefanelli – con la curiosità di scoprire, grazie al lavoro di François sull’esperienza da sindaco di suo nonno, un pezzo importante della storia politica della provincia”.

Alla proiezione sono seguiti gli interventi della compositrice Aldina Vitelli e dal concept artist Fausto De Rossi, che hanno definito prezioso il lavoro di François Palombelli, sottolineando quanto “capire cosa è accaduto nel passato ci aiuti ad essere persone migliori”.

Alla fine dell’incontro François Palombelli ha ringraziato il Comune di Cori e tutti i presenti e ha concluso: “Il lavoro di quattro anni sul film mi ha permesso di ricostruire l’esperienza umana e politica di mio nonno come sindaco che ha dato molto alla città di Cori. Spero che questa storia aiuti la comunità ad impegnarsi per affrontare il presente e costruire un futuro migliore attraverso il dialogo”.

⁠Alla proiezione nel teatro ‘Luigi Pistilli’ erano presenti anche Salvatore La Penna, consigliere Regione Lazio, Valentino Mantini, sindaco di Cisterna, Sesa Amici, già sottosegretario di Stato.

Le foto sono di Pasquale Cupiccia

COMUNICATO STAMPA