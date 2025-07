CORI – PORTA SIGNINA VINCE IL PALIO DI SANT’OLIVA 2025

È stato un Palio al cardiopalma, combattuto fino all’ultimo anello, quello che si è disputato sabato sera a Cori e che ha visto la vittoria dei gialloverdi di Porta Signina. A metà gara, l’equilibrio era assoluto: tutti e tre i rioni con 3 anelli ciascuno. Dopo quattro tesissime carriere, Porta Signina e Porta Ninfina chiudevano in perfetta parità a quota 7, mentre Porta Romana si fermava a 4. Due sessioni di spareggi infuocati hanno poi deciso le sorti del Palio di Sant’Oliva: 11 a 10 il risultato finale, con Porta Signina che trionfa e fa suo il Palio realizzato dall’artista Alberto Serarcangeli.

La classifica finale restituisce Porta Signina a 11 anelli (7 + 4 spareggi), Porta Ninfina 10 anelli (7 + 3 spareggi) e Porta Romana 4 anelli.

I grandi protagonisti di questa emozionante serata sono stati Carpineti Emanuele (2 anelli), Agnoni Oreste (2 anelli + 2 spareggi), Lutero Massimiliano (3 anelli) per Porta Signina; Giovanni Martufi (4 anelli + 2 spareggi) e Pino Cappelletti (3 anelli + 1 spareggio) per Porta Ninfina; Roberto Marchioni (3 anelli) e Matteo Sangiorgi (1 anello) per Porta Romana.

Ancora una volta il Carosello Storico dei Rioni coinvolge e galvanizza coresi e turisti. Una grande festa popolare che si è conclusa con i festeggiamenti nella contrada vincitrice al grido di “Excelsior”, il motto di Porta Signina.

Prima della disputa del torneo, ovviamente, il corteo in abiti rinascimentali ha percorso il centro storico della città, tra le ovazioni e gli applausi di contradaioli e visitatori, partendo da piazza Signina e arrivando fino all’arena, allestita allo stadio comunale ‘Romolo Palombelli’-Stoza e gremita da 2.500 presenze, in cui si è disputata l’antica contesa, immersa nella suggestiva coreografia notturna.

Cala così il sipario sull’edizione 2025 del Carosello Storico dei Rioni di Cori, tra la gioia di alcuni e la delusione di altri, ma tutti pronti a rimettersi in gioco l’anno prossimo con incrollabile entusiasmo.

“Complimenti ai vincitori – commenta il sindaco Mauro De Lillis – e una menzione speciale ai cavalieri Giovanni Martufi e Massimiliano Lutero per la loro straordinaria prestazione. Un’edizione particolarmente combattuta del Palio di Sant’Oliva, una serata incredibile. Questo è il Carosello Storico dei Rioni di Cori, storia ed emozioni. Grazie a chi lo rende possibile ogni anno”. “Una serata magica e suggestiva nel campo di gara di Stoza ha suggellato un’edizione veramente felice del nostro Carosello Storico, che vive nel popolo di Cori e, soprattutto, tra i tanti giovani e giovanissimi, protagonisti di questo evento popolare unico”, le parole di Maria Teresa Luciani, presidente dell’Ente Carosello Storico.