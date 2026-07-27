Cori – Palio di Sant’Oliva: esplode la gioia di Porta Romana

È esplosa nella notte corese la gioia di Porta Romana che, dopo un digiuno di 9 anni, ha riassaporato la vittoria e ha fatto suo il Palio di Sant’Oliva 2026. Quella di ieri è stata una delle serate più belle ed emozionanti degli ultimi anni. Una gara avvincente e combattutissima fino all’ultimo secondo al campo di gara dello Stadio Romolo Palombelli ‘Stoza’ dove, a poche corse dal termine, i tre Rioni si trovavano in assoluta parità con 4 anelli ciascuno. A far deflagrare l’esultanza giallo-celeste sono state le stoccate vincenti prima del cavaliere Marco Latini e poi quella decisiva di Andrea De Santis (risultato finale: 6 anelli per Porta Romana, 5 per Porta Signina e Porta Ninfina). Particolarmente emozionante è stato anche il saluto e l’applauso caloroso che il pubblico ha rivolto al Podestà Emiliano De Angelis, che dopo 5 anni ha annunciato la conclusione del suo mandato.

Al termine della disputa, i contradaioli di Porta Romana hanno portato in trionfo il Palio, realizzato da Luana Milita, prima nella chiesa collegiata di Santa Maria della Pietà, nel cuore del rione, e quindi nella taverna di piazza della Croce, dove hanno festeggiato tutta la notte al grido di “Per Aspera ad Astra”, il motto della Porta giallo-celeste.

Come tradizione vuole, prima della disputa del torneo, il corteo in abiti rinascimentali ha percorso il centro storico della città, tra le ovazioni e gli applausi di contradaioli e visitatori, partendo da piazza Signina e arrivando fino all’arena, allestita allo stadio comunale Romolo Palombelli ‘Stoza’, in cui si è disputata l’antica contesa, immersa nella suggestiva coreografia notturna. Esibizione magistrale degli Sbandieratori di Cori e cerimonia dell’Accensione della Luma ad opera del Podestà, quindi via alla corsa all’anello.

“Porta Romana – commenta il sindaco, Mauro De Lillis – dopo circa dieci anni, ha vinto. Una gioia immensa, inaspettata, giusta. Giusta, perché ripaga l’enorme fatica dei contradaioli, che quest’anno per mantenere vivo il rione hanno fatto l’impossibile. A loro questa meritata vittoria. Bellissimo, inoltre, vedere la partecipazione dei giovani. Il Carosello è vivo e lo sarà finché questi bambini sapranno emozionarsi, piangere o ridere per i colori del proprio rione. Allora… Viva Porta Romana. Viva il Carosello Storico dei Rioni di Cori”.

“Edizione bella e avvincente – afferma la presidente dell’Ente Carosello, Maria Teresa Luciani – questa del Carosello Storico 2026. Grandi numeri ancora una volta e ieri da record. Ricorderemo questa annata per alcuni tratti distintivi, tra cui la grande partecipazione di pubblico, non solo alle dispute dei Palii e al Giuramento dei Priori, ma anche nelle serate organizzate dalle Porte, nelle loro feste e nelle cene propiziatorie, segno che anche l’offerta enogastronomica offerta dal Carosello gode del favore dei partecipanti e dei sempre più numerosi forestieri”.