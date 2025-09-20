Cori ottiene finanziamento per nuova vettura della polizia locale

Il Comune di Cori risponde all’avviso pubblico “POLIZIA LOCALE 4.0” promosso dalla Regione Lazio, Assessorato Polizia Locale, Enti locali, Sicurezza Urbana, ottenendo un finanziamento di 16.000 euro.

Con determina 292 del 2024 la Regione Lazio ha stanziato contributi per il potenziamento delle dotazioni strumentali e professionali dei corpi di Polizia Locale della Regione Lazio.

Nell’ottica di operare sul territorio comunale per garantire la sicurezza urbana e la civile convivenza, prevenendo e reprimendo comportamenti in violazione di leggi e regolamenti vigenti, questo il fine dell’avviso regionale, il Comune di Cori ha risposto, con un progetto mirato e finalizzato all’acquisto di una nuova autovettura di servizio, rientrando come fascia di ampiezza demografica, nel finanziamento di 16.000 euro, su un massimo di 20.000 erogabili.

“Una opportunità importante – affermano il sindaco, Mauro Primio De Lillis, e l’assessore a Sicurezza e Viabilità, Ennio Afilani – in quanto consente di ammodernare le dotazioni strumentali in possesso della Polizia Locale, attraverso l’impiego di tecnologie innovative, per ottenere, con mezzi più idonei e all’avanguardia, un miglior controllo del territorio soprattutto a fini preventivi”.