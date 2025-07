Cori – Nuovi mini-impianti di illuminazione su due incroci con la provinciale San Rocco

Sono in corso in questi giorni sulla strada provinciale Le Pastine, da parte del settore Viabilità della Provincia di Latina, lavori per la realizzazione di piccoli impianti di illuminazione a servizio di talune intersezioni.

Saranno interessati sia l’incrocio con la provinciale San Rocco sia quello con la strada comunale dei Campanili, così da rendere tali intersezioni visibili e più sicure per coloro che vi transitano nel corso delle ore notturne.

“Siamo contenti – commenta così il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Cori, già consigliere provinciale, Ennio Afilani – che quanto da tempo programmato per il nostro territorio nelle sedi provinciali dal sottoscritto, si stia ora pian piano concretizzando. Siamo soddisfatti dell’attenzione che l’Amministrazione provinciale di Latina in questi ultimi anni ha avuto e sta avendo per il nostro territorio, non da ultimo, con il riconoscimento di 25.000 euro per la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza dell’incrocio sulla bretella San Rocco”. Quest’ultimo contributo è stato concesso attraverso un bando finalizzato ad interventi per il potenziamento dei livelli di sicurezza stradale.