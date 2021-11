Cori, nuovi interventi sulle strade provinciali. Afilani: “Importanti risorse per la viabilità”

Partiranno a giorni i lavori di messa in sicurezza sull’ultimo tratto della strada provinciale Le Pastine rimasto ancora da completare. Si interverrà così per oltre 2 chilometri: dal “bivio di Doganella” dal Km 10+100 al Km 12+900 (Doganella). Sono inoltre previsti interventi anche sul braccio Sud Sermoneta, Sermoneta Scalo dal Km 1+350 al km 1+750, sulla Ninfina (Bassiano) per circa un chilometro dal Km 16+500 al Km 17+500, e ancora lavori di messa in sicurezza e regimentazione delle acque sull’incrocio Cori – Norma.

Questi interventi, finanziati con fondi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e programmati dal settore Viabilità dalla Provincia di Latina, intendono mettere il più possibile in sicurezza tratti di strada che hanno presentato negli ultimi tempi non poche difficoltà per chi li percorreva con autovetture, mezzi pubblici, nonché mezzi pesanti. I lavori saranno comprensivi del rifacimento della segnaletica orizzontale.

“Tali interventi – sottolinea il consigliere provinciale e vicepresidente della commissione Lavori Pubblici, Ennio Afilani – si aggiungono ad altri che negli ultimi mesi si sono concretizzati su alcune strade e luoghi provinciali e che erano già previsti e pianificati nell’ambito del Piano degli investimenti delle risorse messe a disposizione dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. È importante – aggiunge Afilani – intervenire su questi siti ed è giusto che il settore Viabilità costantemente verifichi, come sta del resto facendo, evidenziando, ove ce ne sia bisogno, situazioni di criticità, così da programmare ulteriori interventi di messa in sicurezza, considerato che con l’ultimo bilancio di previsione 2021/2023 sono state previste importanti risorse economiche sul campo della viabilità e messa in sicurezza della rete stradale provinciale, consentendo così una costante e più puntuale manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade provinciali”.

COMUNICATO STAMPA