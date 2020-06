Cori, nuova paratia in contrada Fettuccia – Colle Santi

Con deliberazione n. 79 del 18/06/2020, la Giunta Municipale di Cori ha approvato il progetto preliminare per la messa in sicurezza via Fettuccia in località Colle Santi, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale su indirizzo dell’Assessorato ai Lavori Pubblici, per un investimento complessivo di 45mila euro finanziato dalla Regione Lazio.Le risorse verranno impiegate per la realizzazione di una nuova paratia di sostegno della scarpata sulla quale poggia il tratto iniziale della strada, il quale verrà ampliato e riasfaltato. L’attuale contenimento in pietra a secco che costeggia la parete all’imbocco della contrada periferica del Comune di Cori, in alcuni punti evidentemente danneggiata, verrà sostituito con sei gabbioni di pietra predisposti ‘a piramide’ su un basamento di calcestruzzo armato con armatura e getto in opera, conformemente al progetto strutturale depositato presso i competenti Uffici del Genio Civile di Latina, in ossequio della vigente normativa antisismica.

COMUNICATO STAMPA