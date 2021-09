CORI NEL MEDIOEVO: domenica la presentazione del libro

Domenica 19 settembre alle ore 17:00 la splendida cornice del chiostro di Sant’Oliva ospiterà la presentazione del libro CORI NEL MEDIOEVO. Memorie e Sopravvivenze, un lavoro prezioso curato da Clemente Ciammaruconi, Ettore Di Meo e Pio Francesco Pistilli che fa il punto sulle indagini condotte da storici, archeologi, archivisti e storici dell’arte. Si tratta del secondo dei tre incontri con l’autore programmati dall’amministrazione comunale di Cori per il mese di settembre.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Cori, Mauro De Lillis, e dell’assessore alla Cultura, Paolo Fantini, seguiranno gli interventi di Guendalina Viani, direttore del Museo della Città e del Territorio di Cori, Maria Sole Cardulli, direttore della Cappella dell’Annunziata di Cori – MIC e degli autori e curatori del volume.

Il libro trae origine dalla giornata di studio ‘Cori nel Medioevo. Memoria e sopravvivenze’ tenutasi nella sala conferenze del Museo della Città e del Territorio del centro lepino il 15 giugno 2013, promossa dall’Università “La Sapienza” di Roma e dall’Archivio storico comunale di Cori.

Gli studi condotti in questi ultimi anni da diversi storici, archivisti e storici dell’arte hanno evidenziato la ricchezza delle prospettive che è in grado di offrire l’indagine storiografica sull’abitato e sul suo territorio in un’area particolarmente degna di attenzione come quella settentrionale dell’antica provincia pontificia di Campagna e Marittima.

Monografie, saggi, volumi collettanei hanno capovolto la convinzione che la grave carenza delle fonti impedisse ogni tentativo di comprendere meglio le vicende di Cori nel Medioevo.

In realtà, attraverso l’accurata e attenta ricerca che ha costantemente accompagnato gli studi più recenti, questo dossier documentario è venuto di volta in volta arricchendosi, offrendo sempre più significative opportunità d’indagine e conoscenza.

Per info https://www.scoprirecori.it/eventi/incontri-con-lautore/

COMUNICATO STAMPA