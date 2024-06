Cori modifica il proprio organigramma e funzionigramma

L’Amministrazione comunale, per garantire una maggiore efficienza ed efficacia dei servizi erogati ai propri cittadini, con delibera di Giunta ha modificato il proprio organigramma e funzionigramma.

Le modifiche più rilevanti sono le seguenti:

L’area Tecnica è stata divisa in due aree. Un’area Lavori Pubblici e Grandi Opere, per fronteggiare la grande mole di risorse sopraggiunte per questo settore e il PNRR. L’area è stata assegnata all’ing. Luca Cerbara.

Nasce la nuova area Tecnica, che si occupa di Urbanistica, Pianificazione, Ambiente e Manutenzione, che il sindaco, con proprio decreto, ha affidato all’ing. Annalisa Tognin.

In questo settore, molte le mancanze che sono state riscontrate: tempi troppo lunghi per rilasciare un semplice certificato di destinazione urbanistica, rilascio di pochissimi permessi a costruire, colloqui con i cittadini per i bisogni più elementari – come la luce sotto casa, una buca o similari – completamente trascurati. Si intende cambiare dunque passo in queste tematiche, e si è deciso di costituire questa area, affidandola a una persona giovane come l’ing. Tognin verso la quale si nutre fiducia.

Un’altra modifica è il passaggio dell’Anagrafe sotto l’Area Economico – finanziaria, guidata da un altro giovane e bravo corese, il dott. Federico Marafini. “In questo modo – spiega il sindaco di Cori, Mauro De Lillis – l’obiettivo che ci prefiggiamo è quello di controllare le residenze con le imposte comunali”.

Nasce infine l’Area Welfare, in sostituzione dell’area Servizi al Cittadino, con l’obiettivo di concentrare risorse e maggiore attenzione alle tematiche sociali. “Alla guida di questa nuova organizzazione – dice ancora De Lillis – ci sarà il nuovo Segretario Generale dott. Andrea Romaniello, al quale ho affidato l’incarico qualche giorno fa e che condivideremo con il sindaco di Rocca Massima, Mario Lucarelli. Al dott. Romaniello i nostri auguri di buon lavoro per una Cori sempre migliore”.

COMUNICATO STAMPA