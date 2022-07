Cori – Messa in sicurezza viabilità provinciale, gli interventi in via di ultimazione e quelli che stanno per partire

“Continua la messa in sicurezza da parte della Provincia di Latina di talune strade provinciali, l’Ufficio Viabilità dell’Ente è impegnato in questi giorni a portare a conclusione alcuni interventi, nonché pronto già ad intervenire su altri in programma da tempo”. A renderlo noto il vicesindaco del Comune di Cori e consigliere provinciale Ennio Afilani.

In particolare, sul nostro territorio, dopo la messa in sicurezza di un tratto della SP 11 San Rocco-via Madonna delle Grazie, con la realizzazione anche di un attraversamento pedonale rialzato al km 1+000 si sta ora procedendo al primo intervento di sfalcio e al riposizionamento della segnaletica sia orizzontale che verticale.

Si è provveduto oltre a ciò alla sistemazione del manto stradale degli ingressi spartitraffico della SP Bretella San Rocco, in quanto ormai molto pericolosi, e di un tratto della SP Cori – Rocca Massima anch’esso molto pericoloso per i suoi continui dislivelli del manto stradale. A breve si provvederà anche al completamento della pubblica illuminazione della SP 199 Bretella San Rocco, iniziato da anni e mai completato.

“La Provincia di Latina inoltre – prosegue sempre Afilani – attraverso il settore Viabilità, sta lavorando affinché si possa intervenire nel più breve tempo possibile, alla messa in sicurezza di alcuni tratti provinciali presenti sul nostro territorio, in particolare la SP Giulianello – Rocca Massima (rifacimento manto stradale e regimentazione acque), SP San Nicola (rifacimento manto stradale e riposizionamento di barriere di sicurezza stradale (guard rail), SP Cori–Norma (rifacimento manto stradale e regimentazione acque e posizionamento di barriere di sicurezza stradale (guard rail ove mancanti), tra l’altro interventi già sollecitati in questi anni e riproposti in questi giorni al settore Viabilità di via Costa anche dal Comune di Cori”.

Va avanti dunque l’impegno da parte dell’Amministrazione provinciale affinché, in tempi sempre più veloci, i 700 km di rete stradale provinciale siano sempre più sicuri.

COMUNICATO STAMPA