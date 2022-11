Cori – Messa in sicurezza delle strade rurali di Giulianello: iniziati i lavori

Sono iniziati a Giulianello gli interventi di miglioramento e messa in sicurezza delle strade rurali. Si è cominciato con via Colle Tenne, si continuerà con via Colle Liberti e, a seguire, con le altre strade previste e cioè via Macchiarella, tratto di via Colle Fossato, via Colle Pero.

La realizzazione degli interventi è affidata ad Astral S.p.a. per una spesa totale di 400.000 euro che trova copertura nella DGRL n. 189/2022. Su proposta dell’assessore ai Lavori Pubblici, Ennio Afilani, fu infatti avanzata richiesta di intervento alla Regione Lazio su dette strade rurali, formalizzata con delibera di giunta del novembre 2020. Da allora gli uffici preposti e l’amministrazione hanno monitorato la situazione e sollecitato anche per iscritto la Regione fino alla realizzazione dell’intervento di oggi.

Per consentire il rifacimento della pavimentazione stradale il responsabile della Polizia Municipale ha istituito con apposita ordinanza il divieto di transito e di sosta dalle ore 7.00 alle ore 17.30 nelle zone interessate.

“Un intervento molto atteso dagli abitanti delle zone interessate – spiegano il sindaco di Cori, Mauro De Lillis, e l’assessore ai Lavori Pubblici, Ennio Afilani – che muove dalla necessità di risoluzione dei problemi legati alla viabilità e alla messa in sicurezza di diverse strade rurali dei colli giulianesi, necessità cui possiamo dare finalmente risposta con i lavori che saranno realizzati dall’Astral”.

COMUNICATO STAMPA