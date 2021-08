Cori, messa in sicurezza contrada Fettuccia – Colle Santi

Sono terminati i lavori di messa in sicurezza di un piccolo tratto di contrada Fettuccia – Colle Santi. L’intervento si è concentrato su un segmento di strada poggiato su una scarpata che pian piano da anni stava venendo giù. Un tratto molto critico tanto che i residenti del posto lo avevano più volte segnalato, manifestando anche il timore di percorrerlo.I lavori sono avvenuti grazie alle somme messe a disposizione dalla Regione Lazio, circa 45.000 euro, rientranti nel “Piano degli investimenti – annualità 2020”.Si è proceduto a proteggere la scarpata mediante l’utilizzo di gabbioni in pietra, detti gabbioni sono stati poggiati su un basamento di calcestruzzo armato. Si è, inoltre, provveduto al rifacimento del manto stradale sul tratto interessato e alla sistemazione dell’attuale balaustra metallica. «Non soltanto grandi opere – dichiarano il sindaco, Mauro De Lillis, e l’assessore ai Lavori Pubblici, Ennio Afilani, che in questo periodo sono presenti sull’intero territorio comunale di Cori, giacché in ogni angolo del paese si trovano cantieri già aperti e tanti altri pronti per iniziare, a beneficio di un territorio vasto e con molte necessità – ma anche piccoli ed importanti interventi come in questo caso su contrada Fettuccia – Colle Santi».

comunicato stampa