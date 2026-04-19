Cori – Mercoledì 29 aprile la piazzetta di Santa Maria sarà dedicata a don Ottaviano Maurizi

Si svolgerà mercoledì 29 aprile 2026 la cerimonia con cui la piazzetta adiacente la chiesa di Santa Maria della Pietà sarà dedicata a don Ottaviano Maurizi, storico parroco della Collegiata, scomparso il 21 gennaio 2021 all’età di 91 anni. Alle ore 17 si terrà la Messa presieduta dal vescovo Mons. Mariano Crociata (che ne celebrò anche i funerali), a seguire, alle ore 18, il sindaco di Cori, Mauro De Lillis, scoprirà la targa con il nome dell’indimenticato sacerdote.Così porterà il suo nome la piazza dominata dalla chiesa guidò per una vita. Per 60 anni, infatti, è stato il parroco di Cori valle, nonché presenza costante per l’intero paese e anche per Giulianello, dove era nato nel 1929. Uomo di studio, di fede e di cultura, raffinato intellettuale, dalla semplicità ed umanità innata, la parola buona ed il consiglio per tutti, grande capacità di ascolto dei bisogni, dei dolori, dei problemi dei suoi parrocchiani e concittadini. Egli, inoltre, profondamente attaccato alla Città e alle istituzioni, ha sempre coltivato uno stretto rapporto con l’ente comunale e con le varie amministrazioni succedutesi alla guida della Città di Cori.“Don Ottaviano – afferma il sindaco, Mauro De Lillis – è stato parroco di Santa Maria della Pietà dal 1968 al 2012, dopo aver già svolto servizio di viceparroco per circa 16 anni. Nato a Giulianello, ha praticamente trascorso tutta la sua vita a Cori, accompagnando generazioni di coresi in tappe fondamentali della vita. È stato anche il mio parroco per tanti anni. Ci ha visti bambini, ragazzi e poi uomini e donne. Mille ricordi ci legano a lui”.