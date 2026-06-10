Cori – Maremma. Orizzonti e silenzi: al Museo della Città e del Territorio la mostra personale di Antonio Croce

Presso il Museo della Città e del Territorio di Cori (Lt), venerdì 12 giugno, alle ore 17,30, si inaugura l’esposizione personale dell’artista romano Antonio Croce.

L’artista si presenta al pubblico della città lepina con un’esposizione intitolata Maremma. Orizzonti e silenzi, curata dalla storica dell’arte Claudia Zaccagnini.

Le opere in mostra, di differenti tipologia e formato, sono realizzate con varie tecniche artistiche che privilegiano la pittura ad olio e ad acquerello, nonché l’incisione ad inchiostro su carta, particolare modalità esecutiva nella quale l’artista eccelle.

L’esposizione consente ad Antonio Croce di mettere in evidenza la sua idea di paesaggio, centrata sulle vedute della Maremma, tra rapide impressioni e desiderio di immensità.

Scrive la curatrice della mostra:

«Croce si avvicina a quei territori per i casi della vita e, dall’alto Lazio fino al grossetano, ne percepisce via via, con la progressiva scoperta degli innumerevoli scorci paesistici, la prepotente suggestione che quelle terre offrono al suo animo sensibile d’artista.

Grandi spazi, profondi silenzi animati dal sussurro del vento, ai cui ordini corrono veloci le nuvole. Esse lambiscono con il loro capriccioso andare l’orizzonte dorato di un campo di grano, si riflettono sulla superficie del mare infinito o fanno capolino tra le verdi colline, i cui fianchi scivolano leggeri, accarezzati e protetti da un’esuberante vegetazione mediterranea, non tralasciando di sfiorare, con le loro ombre, il grigiore dell’argilla ferita nei calanchi. […] Il suo sguardo si arricchisce di quelle variegate cromie del paesaggio e ne restituisce, nei suoi lavori pittorici, tutta l’intensità emotiva che essi suscitano nel suo spirito».

Le opere pittoriche di Antonio Croce offrono all’osservatore delle intense atmosfere nelle quali, i valori cromatici e luministici sono sapientemente combinati insieme, grazie alla rapidità del suo pennello che corre veloce sulla tela o sulla carta, offrendo una molteplice gamma di delicate emozioni. L’esposizione è corredata da un catalogo critico nel quale il testo introduttivo della

Direttrice del museo corano, Guendalina Viani, e quello critico della curatrice della mostra, Claudia Zaccagnini, accompagnano sapientemente la bella esposizione.

Cenni biografici: Croce Antonio (Roma 1953) si è diplomato all’Accademia di Belle Arti di Roma nel 1976, seguendo i corsi di Franco Gentilini per la pittura e di Arnaldo Ciarrocchi, coadiuvato da Fiorella Diamantini, per l’Incisione. Ha svolto attività di docenza in Discipline artistiche negli istituti scolastici, prima a Brescia e più tardi a Grosseto e nel Lazio. Parallelamente svolge attività artistica in molte città italiane dove espone la sua produzione pittorica e incisoria, grazie a numerose mostre personali e collettive. Le sue opere sono in collezioni private in Italia e all’estero.

Mostra personale di Antonio Croce.

EVENTO: Mostra di Arte contemporanea

ESPOSIZIONE: Antonio Croce, “Maremma. Orizzonti e silenzi” CURATORE: Claudia Zaccagnini

Inaugurazione: 12 giugno 2026, ore 17,30

Durata: dal 12 al 21 giugno 2026

Orari: dal venerdì alla domenica orario 10,00 – 13,00/ 16,00 – 19,00

Luogo: Museo della Città e del Territorio – Via Giacomo Matteotti, Cori (Lt)

Info: www.museodicori.com; email: arcadia@museodicori.com; tel. 06 –96617243