Cori – Manutenzione straordinaria dell’area del tempio d’Ercole: approvato il progetto esecutivo

Continua, attraverso il lavoro dell’assessorato ai Lavori Pubblici del Comune di Cori, la messa in sicurezza di alcuni luoghi del territorio. Dopo l’approvazione in Giunta e il contestuale inizio dei lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale nel centro storico di Giulianello, tocca ora al centro storico di Cori e in particolare all’area archeologica del tempio d’Ercole.

È stato infatti approvato dalla Giunta De Lillis un progetto esecutivo di manutenzione straordinaria dell’area adiacente il tempio d’Ercole, da presentare alla Regione Lazio per richiederne il finanziamento.

Il progetto prevede la messa in sicurezza della pavimentazione stradale della principale strada che porta direttamente al tempio, la sistemazione delle aree limitrofe con particolare attenzione all’arredo urbano – con panchine e cestini – e rifacimento della pubblica illuminazione, nonché la sistemazione delle aree parcheggio con nuova segnaletica verticale e orizzontale.

La stima dei lavori è di circa 500.000 euro, computata utilizzando l’elenco prezzi unitari vigenti della Regione Lazio (anno 2023).

“Il Tempio d’Ercole è uno dei monumenti di maggior rilievo della città dal punto di vista storico – afferma il sindaco, Mauro De Lillis – e meriterebbe un’area circostante maggiormente curata, a beneficio dei turisti ma anche dei residenti. Il progetto è stato predisposto, ora il nostro impegno va nel reperimento delle necessarie risorse”.

“Si tratta – dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici, Ennio Afilani – di un intervento molto importante e atteso da tempo, in particolar modo da chi vive in quella zona, tra l’altro densamente popolata. Inoltre, accoglierebbe i visitatori in modo migliore e più ordinato, così da mettere in risalto la bellezza e l’importanza di quel luogo”.