Cori (LT) – Sabato al Latium Festival TANGO È VITA

Sabato 8 agosto alle ore 21.30 a Cori, nell’ambito del Latium Festival, va in scena uno spettacolo da non perdere: TANGO È VITA. La location scelta (dopo piazza Tempio d’Ercole) è quella di un altro luogo straordinario della Città d’Arte lepina, piazza Pozzo Dorico, che saprà conferire ancora maggior suggestione a un’esibizione già di per sé di grande fascino.

Presentato dalla TANGO ROUGE COMPANY assistita dalle straordinarie musiche argentine della TANGO SPLEEN ORCHESTRA, TANGO È VITA è uno spettacolo pensato tra concerto e show, in cui si alternano quattro diversi quadri, amplificati dall’intensità delle note degli arrangiamenti musicali dal vivo dell’orchestra. Prende così vita un tango trasformista che, prima di immergersi nei lustrini del palcoscenico, ha attraversato la polvere delle strade. Un tango che stravolge le dinamiche di seduzione degli adulti. Un tango che, pur popolando l’Olimpo delle arti, non abbandona mai l’universo del divertimento. Un tango che esprime passione, drammaticità e benessere attraverso le interpretazioni delle coppie danzanti che, strette in un abbraccio, riescono costantemente a coinvolgere ed emozionare il pubblico grazie a quella incredibile comunicazione tra corpi che solo il ballo rioplatense riesce a generare.

Lo spettacolo vede sul palco 4 coppie di ballerini argentini. La coppia leader è formata dai ballerini Yanina Valeria Quiñones e Neri Luciano Piliù che ballano insieme dal 2006. Si formano professionalmente all’Accademia de Estilos de Tango Argentino (ACETA) con rinomati milongueros e maestri, tra cui: Carlos Perez e Rosa, Pupi Castello, Gloria ed Eduardo Arquimbau, Gerardo Portalea, Toto Faraldo, Milena Plebs. Partecipano ai Campionati di Tango a Buenos Aires, dove hanno ottenuto il primo posto sia nel Tango Salón sia nel Tango Escenario: Campioni Pre-Mondiali Tango Salón – Escenario nel 2006 / 2007, Campioni nel Tango Escenario del Festival Baradero nel 2007. Nel campionato Mondiale di Tango Salón nel 2008 hanno ottenuto il secondo posto.

Direttori: Yanina Valeria Quiñones, Neri Luciano Piliù

Ingresso 10 euro.

