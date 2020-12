Cori (LT) -Il corese Mons. Felice Accrocca membro della Congregazione delle Cause dei Santi. Gli auguri dell’amministrazione e della città intera

Il corese Mons. Felice Accrocca, arcivescovo metropolita di Benevento, è stato nominato dal Santo Padre membro della Congregazione delle Cause dei Santi.A lui gli auguri del sindaco di Cori, Mauro De Lillis, dell’amministrazione comunale e di tutta la sua città natale, che lo ha visto crescere e formarsi spiritualmente nella parrocchia di Santa Maria della Pietà.“È stata una gioia per noi tutti – dice il primo cittadino – accogliere questa notizia. Il nuovo importante incarico testimonia di quanta stima Mons. Felice Accrocca, nostro concittadino, goda sempre presso chi lo conosca. Papa Francesco infatti, dopo averlo nominato vescovo nel 2016, ha voluto affidargli ora un altro importante impegno. Cogliamo l’occasione infine per porgergli anche i più affettuosi auguri di buon compleanno, la cui data cadeva solo pochi giorni fa, il 2 dicembre”.a Felicitazioni dall’amministrazione comunale anche a Mons. Paolo Selvadagi, di origini coresi, attualmente vescovo ausiliare di Roma, che ha oggi ricevuto lo stesso incarico.

comunicato stampa