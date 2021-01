Cori (LT) – Da domani 5 gennaio tamponi rapidi e gratuiti a studenti e operatori delle scuole

A partire da domani, 5 gennaio, le farmacie Nobili e De Gregorio, in collaborazione con il Comune di Cori, effettueranno tamponi rapidi Covid-19, gratuiti, a tutti gli studenti, insegnanti e operatori delle scuole primarie e secondarie di Cori e Giulianello.

Un’importante iniziativa messa in campo grazie all’accordo tra il Comune di Cori e le farmacie Nobili e De Gregorio, in accordo con la dirigenza dell’istituto comprensivo ‘Cesare Chiominto’, per intercettare il più rapidamente possibile i nuovi positivi asintomatici, spegnere sul nascere eventuali focolai e prevenire la diffusione del virus.

I tamponi verranno effettuati, previa prenotazione presso le farmacie, nel drive-in situato in piazza della Stazione a Giulianello.

“Uno strumento veloce e senza costi per i cittadini – spiega il sindaco di Cori, Mauro De Lillis – che ci aiuterà a rendere le scuole più sicure per i nostri ragazzi. Pertanto, invitiamo le famiglie e gli operatori scolastici a prenotare ed effettuare il tampone”.

I numeri di riferimento per la farmacia Nobili sono lo 06 9678121 e il 339 3433189; per la farmacia De Gregorio lo 06 9678133.

COMUNICATO STAMPA