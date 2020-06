Cori (LT) – Consiglio comunale in diretta streaming All’o.d.g. la manovra di bilancio post COVID-19

Il prossimo Consiglio comunale convocato per martedì 16 Giugno, alle ore 16:30, potrà essere seguito in diretta streaming sul canale istituzionale YouTube e sulla pagina Facebook del Comune di Cori.

All’ordine del giorno, innanzitutto, l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2021-2022 e dei suoi allegati, i cui termini sono posticipati, quest’anno, al 31 luglio a causa dell’emergenza COVID-19.

Sempre in materia di finanza locale, l’assemblea dovrà anche pronunciarsi sulle proposte di deliberazione aventi ad oggetto: tariffe TARI e aliquote IMU, e relativi regolamenti; regolamento generale delle entrate; piano delle alienazioni e valorizzazioni 2020.

Al vaglio dell’assise anche il regolamento affido e l’appalto di lavori in via delle Rimesse. In Apertura di seduta, la ratifica dei verbali dell’ultimo Consiglio comunale; le interrogazioni e le interpellanze dell’opposizione.

COMUNICATO STAMPA